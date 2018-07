Gran Finale al Parco Dora Live con Dario Ballantini che omaggia Lucio Dalla

[COMUNICATO STAMPA] Proseguono gli appuntamenti di rilievo a Torino (nell’area eventi tra Via Livorno e Via Treviso) del cartellone di eventi del #Parco Dora Live, la kermesse estiva di spettacoli gratuiti di musica, teatro e cabaret più grande del Piemonte.

Per il gran finale, venerdì 20 luglio è la volta del divertentissimo spettacolo Cab 41 Show, affidato alle punte di diamante dell’umorismo e delle risate d’autore torinesi. Sabato 21 luglio, invece, arriva il bravo e simpaticissimo Antonello Costa.

Domenica 22 luglio, invece, introdotto e presentato dal conduttore radiotelevisivo Wlady, grande protagonista per la musica con cui si chiude alla grande la rassegna è il poliedrico Dario Ballantini, con l’attesissimo spettacolo: Da Balla a Dalla: Storia di un’emozione vissuta, un omaggio che l’artista rende all’amico e grande cantautore bolognese, reinterpretando una parte scelta della sua straordinaria produzione artistica.

E’ uno spettacolo intenso e ricco di emozioni che ricorda l’indimenticato Lucio Dalla attraverso il racconto di vita vera che lo stesso Dario Ballantini, da fan imitatore giovanissimo e pittore in erba, aveva scelto il cantautore emiliano come soggetto di mille ritratti e altrettante rappresentazioni da imitatore fino all’incontro di vent’anni dopo in cui i ruoli si sono, come in un sogno, ribaltati facendo sì che Lucio diventasse un sostenitore del successo di Dario, come pittore e trasformista.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, e iniziano alle 20.30. La prestigiosa rassegna culturale sostiene il Comitato Locale di Moncalieri della 'Croce Rossa Italiana'.