Festival Show 2018, Caorle 26 luglio: tutti gli ospiti della serata

[COMUNICATO STAMPA] Dopo il successo della tappa vicentina con oltre 10mila spettatori, Festival Show si sposta sulle spiagge più importanti del litorale dell’Alto Adriatico. La prima tappa è lo splendido Arenile Madonna dell’Angelo a Caorle (Venezia) il 26 luglio, dove lo scorso anno si sono dati appuntamento 20mila spettatori!

Ecco il cast sul palco: Thomas, Shade, Elettra Lamborgini, Marco Masini, Emis Killa, Bianca Atzei, Federica Carta, Virginio e Alberto Fortis che, con l’occasione, festeggerà i 40 anni della sua intramontabile canzone “Milano e Vincenzo”. Saliranno sul palco anche Luca Bretta, Gianmarco Gridelli e il rapper milanese Peligro.

Caorle da quattro anni ospita le finali primaverili di Festival Show Casting, dedicato agli emergenti, grazie alle quali sono stati selezionati quest’anno 14 giovani, che si stanno sfidando a due a due nelle tappe della kermesse. In quest’occasione si sfideranno Federica Morrone da Salerno e Orlando Capasso da Verona.

Alla conduzione, Bianca Guaccero e Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Durante le prove, nel backstage Hoara Borselli conduce lo speciale in diretta su Radio Bella e Monella.

Grazie alla partnership con Real Time (canale 31 del gruppo Discovery Italia), per il terzo anno consecutivo, sono in arrivo anche tre speciali tv con il meglio del Festival Show 2018, in onda durante l’estate.