Annunciato per il prossimo autunno il nuovo album di Emis Killa, Supereroe, anticipato dal singolo già in radio e digitale Rollercoaster. Insieme alla notizia della pubblicazione, il rapper ha dato anche appuntamento al suo pubblico per due date live (Vivo Concerti):

12 ottobre – Milano , Teatro Principe di Milano // Apertura Porte : ore 19.30 — I nizio Concerto : ore 21.00

, Teatro Principe di Milano // Apertura Porte nizio Concerto 13 ottobre – Roma, Quirinetta // Apertura Porte : ore 19.30 — I nizio Concerto : ore 21.00

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it da martedì 17 luglio alle ore 14.00 e in tutti i punti vendita Ticketone da giovedì 19 luglio alle ore 10.00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Rollercoaster (Carosello Records), a meno di un mese dalla pubblicazione, conta oltre 4 milioni di stream su Spotify e arriva a due anni di distanza da Terza Stagione, il suo terzo album in studio. A questo, seguono le hit Linda e Serio in collaborazione con Capo Plaza.