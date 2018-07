Eman: il 20 luglio arriva in digital download il singolo ‘Milano’

[COMUNICATO STAMPA] Dopo il successo del singolo Icaro (secondo nella classifica Viral 50 di Spotify per oltre una settimana) e dei recenti concerti, il 20 luglio esce Milano, il nuovo singolo di Eman (Jackie & Juliet / Artist First), in presave su Spotify.

Eman racconta Milano: «La grande città, i ritmi frenetici, la solitudine e le nuove opportunità; una danza ritmata tra la Milano da bere, della moda, del design e un incontro casuale.

Milano è lo sguardo scanzonato di chi ha deciso di lasciarsi attraversare dalle luci della metropoli, in fila nel metrò o nei supermercati, consapevole che si può essere soli anche tra milioni di occhi.

Milano è il sorriso di chi ti offre un ballo nel bel mezzo di un aperitivo, senza troppe pretese: solo per sentirsi più vivi».

Il brano, scritto e composto dallo stesso Eman e da Mattia “SKG” Masciari (anche produttore del brano – sound engineer Andrea De Bernardi), anticipa il secondo disco dell’artista di prossima pubblicazione.