Viito: fuori il videoclip del nuovo singolo ‘Compro oro’, i live estivi

Dopo Bella come Roma, Industria Porno e Una festa, è online da il video di Compro oro, l’ultimo singolo dei Viito (qui la nostra intervista) che in meno di un mese ha superato i 400 mila ascolti su Spotify. La voglia d’estate e d’evasione dalla vita quotidiana emerge anche nelle immagini dirette da Paolo Mannarino, nelle quali i Viito sono rapiti da una coppia di ragazze in fuga.

Continua anche il viaggio live che porta i Viito sui palchi dei festival italiani con il loro nuovo spettacolo Tour Estiivo 2018. Sul palco con il suo anche i musicisti Federico Santoni (batteria), Enzo Grieco (basso) e Cristina Della Vecchia (tastiere).

Queste le prossime date: