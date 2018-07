Slimefest 2018 in on da sabato 14 luglio: ecco dove seguirlo

[COMUNICATO STAMPA] La terza edizione di SlimeFest che si è svolta per la prima volta a Mirabilandia, il parco divertimenti situato alle porte di Ravenna, arriva in tv con uno speciale imperdibile che andrà in onda sabato 14 luglio alle ore 13.00 in simulcast su Nickelodeon (Sky 605), TeenNick (Sky 620) e su MTV (Sky 130).

SlimeFest 2018 è stato presentato da Shade, rapper, attore, doppiatore, freestyler e stand up comedian italiano che ha cantato sul palco Amore a prima insta, Bene ma non benissimo e Irraggiungibile con Federica Carta.

Con lui sul palco si sono alternati i cantati di Slimefest e quasi tutto sono stati “battezzati” dallo slime, il liquido verde che rende l’evento unico nel suo genere: Biondo, Elettra Lamborghini, Federica Carta, GionnyScandal, Mose, Rocco Hunt e Thomas

Ma non solo, perché sul palco hanno giocato, ballato e scherzato anche i tanti ospiti invitati: Matteo Markus Bok, Marco Cellucci, Sofia Dalle Rive, Jenny De Nucci, Sebastian Gazzarrini, Marta Losito, Noa Planas e Luciano Spinelli.