Festival Show 2018: Torri di Quartesolo (VI) 13 luglio, tutti gli ospiti della serata

Venerdì 13 luglio 2018, Festival Show 2018 torna nella provincia di Vicenza L’appuntamento con la kermesse estiva di Radio Birikina e Radio Bella & Monella approda per la prima volta nell’area esterna del Centro Acquisti Le Piramidi, a Torri di Quartesolo (VI), che si presta così ad ospitare un grande show, per una serata di musica.

Ecco i protagonisti sul palco: The Kolors, Thomas, Alessio Bernabei, Elodie con Michele Bravi, Enrico Ruggeri e i Decibel, Fausto Leali, Anna Tatangelo,Davide Petrella, Alice Caioli e Camille Cabaltera. I giovani che si sfideranno sono: Monica Bautista dalle Filippine e Saita dalla Svizzera.

La provincia di Vicenza sarà, di fatto, la prima tappa di Festival Show 2018, poiché le cattive condizioni atmosferiche hanno obbligato l’organizzazione ad annullare lo show previsto a Padova l’8 luglio. I big della musica saranno presentati da Bianca Guaccero insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista della kermesse.

In ogni tappa gli artisti sono accompagnati dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie e dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Per il secondo anno, in ogni serata una nota di bellezza con l’elezione di Miss Amen, noto brand di gioielli, l’organizzazione è curata da Mauro Casarin. Per l’occasione tutti i negozi, i bar e le ristorazioni del Centro Acquisti Le Piramidi rimarranno aperti fino a mezzanotte, accogliendo la clientela anche con tantissime promozioni per i saldi di fine stagione.