Biagio Antonacci: in radio la beach version di ‘Mio fratello’ con Rosario Fiorello

Dopo aver coinvolto Giuseppe Fiorello nel videoclip ufficiale di Mio fratello – regia di Gabriele Muccino -, Biagio Antonacci chiama all’appello anche Rosario Fiorello, con cui duetta nella versione estiva del brano.

In radio dal 13 luglio, la canzone ha conquistato Fiorello in tempi “non sospetti” e per questo ha accettato di darvi una nuova veste.

“Guardando il video con la regia di Gabriele (Muccino) – ha affermato Fiorello – mi sono detto: perché canta solo Biagio? … pure io voglio cantarlo!! E allora abbiamo pensato di registrare una nuova versione con la mia voce.

Forse l’avrebbe voluta cantare anche mio fratello Giuseppe, ma come sempre sta girando un film. Spero diventi un “bombardone” estivo”. La storia di una e di mille famiglie è al centro della narrazione in cui il perdono diventa una festa, un giorno felice.