Gianni Morandi Tour 2018 d’amore d’autore: al via la leg estiva

[COMUNICATO STAMPA] Gianni Morandi non si ferma mai: dopo il successo del tour invernale e le riprese della seconda stagione de L’isola di Pietro, è pronto a partire con la leg estiva di Gianni Morandi Tour 2018 d’amore d’autore.

Una scelta di sette prestigiose location, che porterà Gianni Morandi ad esibirsi in alcuni dei luoghi più belli e iconici d’Italia: dalla suggestiva Piazza degli Scacchi di Marostica a Villa Manin di Codroipo, passando per lo spettacolare Teatro Antico di Taormina e il Summer Festival di Lucca, conosciuto in tutto il mondo per aver luogo nella splendida Piazza Napoleone.

Anche per la leg estiva di Gianni Morandi Tour 2018 d’amore d’autore il leitmotiv è l’amore, con una setlist di oltre 40 brani che spazia dalle memorabili canzoni di Gianni alle hit più recenti, per più di due ore di live.

I biglietti per le date del tour, prodotto e organizzato da F&P Group sono disponibili in prevendita online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.