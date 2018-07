Gianna Nannini: estate live con ‘Fenomenale – Il Tour’ CALENDARIO

Dopo i palazzetti italiani ed europei, è il momento delle location all’aperto: Gianna Nannini torna sui palchi italiani con Fenomenale – Il Tour. Al via da Mantova il 13 luglio, lo show toccherà ancora una volta l’estero. Ecco gli appuntamenti in calendario:

13 luglio – Mantova , Piazza Sordello

, Piazza Sordello 16 luglio – Pistoia , Piazza Duomo

, Piazza Duomo 18 luglio – Golfo Aranci , Arena Concerti Viale Libertà

, Arena Concerti Viale Libertà 21 luglio – Locarno , Moon & Stars Festival

, Moon & Stars Festival 22 luglio – Grugliasco , Gru Village

, Gru Village 8 agosto – Zofingen , Magic Night Festival

, Magic Night Festival 10 agosto – Francavilla al mare , Piazza Sant’Alfonso

, Piazza Sant’Alfonso 13 agosto – Follonica , Summer Festival

, Summer Festival 14 agosto – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

(LU), Villa Bertelli 16 agosto – Lecce , Parco Belloluogo

, Parco Belloluogo 18 agosto – Taormina , Teatro Antico

19 agosto – Sciacca , Piazza Scandaliato

21 agosto – Palermo , Teatro di Verdura

25 agosto – Misano Adriatico , Autodromo

Fenomenale – Il Tour vede una formazione d’eccezione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.

I biglietti per le nuove date del tour, prodotto e organizzato da F&P Group sono disponibili in prevendita online sul sito di TicketOne e a seguire in tutti i punti vendita autorizzati. RTL 102.5 è radio partner ufficiale del tour.