Dopo il successo dei quattro concerti negli stadi, il Cremonini Stadi 2018 torna in scena con sedici date nei palasport di tutta Italia. Il tour indoor partirà il 4 novembre dal Palabam di Mantova e proseguirà poi per Torino, Milano, Conegliano, Padova, Firenze e molte altre città fino al 12 dicembre con la chiusura della doppia data al Palalottomatica di Roma.

Queste le date del Cremonini Live 2018 prodotto e organizzato da Live Nation Italia:

4 novembre – Mantova , Palabam

, Palabam 6 novembre – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 9 e 10 novembre – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 13 novembre – Conegliano (TV), Zoppas Arena

(TV), Zoppas Arena 14 novembre – Padova , Kione Arena

, Kione Arena 16 novembre – Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum 20 novembre – Rimini , RDS Stadium

, RDS Stadium 23 novembre – Ancona , Palaprometeo Estra

, Palaprometeo Estra 27 e 28 novembre – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 1 dicembre – Bari , Palaflorio

, Palaflorio 5 dicembre – Eboli , Palasele

, Palasele 8 dicembre – Acireale , Pal’Art Hotel

, Pal’Art Hotel 11 e 12 dicembre – Roma, Palalottomatica

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 18 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Per gli iscritti a My Live Nation su www.livenation.it i biglietti saranno disponibili già a partire dalle ore 10.00 di martedì 17 luglio (per 24 ore).

Lo speciale Una notte a San Siro

Il “miracolo pop” di Cremonini continua con Cesare Cremonini – Una notte a San Siro, lo speciale del concerto del 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano in onda martedì 17 luglio, in prima serata su Rai2 e Radio2: 55 mila persone per due ore e venti di musica in cui Cremonini, musicista, autore, show-man, ha incantato il pubblico del Meazza in uno stadio tutto esaurito.