La prima cosa che Mirko, in arte Rkomi, tiene a sottolineare è che il nuovo progetto Ossigeno non è né un libro né un album, ma «una raccolta di pensieri e appunti». Dopo Io in Terra, infatti, il 13 luglio esce un cofanetto contenente un volumetto a stampa e un EP con sei brani inediti che vogliono essere un momento di riflessione, un passaggio tra ieri e domani.

In questa “terra” di mezzo – giusto per rimanere nel lessico del giovane protagonista -, Rkomi ci spiega la natura e il bisogno che animano questo duplice lavoro: «Il disco è la colonna sonora del libro più che un vero e proprio preludio al prossimo album, nel senso che comunque non anticipa quello che sarò nel nuovo disco.

Però stupisce e, allo stesso tempo, ha una linea riconoscibile proprio come sarà il nuovo progetto. Di sicuro stupirò nel prossimo lavoro dove ci sarà tantissimo di suonato. Lavorando con dei musicisti mi sono accorto di quale sia il valore aggiunto del suonare.»

Milano fa da sfondo anche iconografico al viaggio di Mirko, che tra le pagine di questa sua pubblicazione mette per iscritto anche un certo modo di guardare alla musica: «Tutto nasce come flusso di coscienza. Nei miei e testi c’è sempre una pesantezza di base che credo possa essere un modo per fare musica interessante, piena, anche se il metodo sembra apparentemente leggero…»

E dal creare musica al vivere, il passo diventa breve: «Ne ho passate tante di esperienze dirette. Sono uno che si autocritica e si autoelogia, sono molto critico, e questo si sente nella musica. Non ho quasi mai una risposta ma mi faccio un sacco di domande. È bello che chi mi segue mi veda come un appoggio.»

Molti fan, al posto di chiedermi del prossimo featuring, si confidano con me. Ne sono contento.

L’interrogarsi è, inevitabilmente, occasione di crescita e in questo Rkomi sa anche prendere le distanze dal primo album guardandolo con consapevolezza («Io in Terrà è stato un po’ il mio introdurmi in quello che è sempre stato il mio sogno») e allargando anche il proprio sguardo. «Come ascolti musicali, uscire dal rap con cui sono cresciuto, mi ha aiutato molto. Alla fine avevo quasi un certo rigetto.

Non negherò mai il mio amore per il rap ed è impossibile che non rappi nella mia musica; ma ho concepito di poter misurarmi anche con altre sonorità e tipi di cantato. Sicuramente ascoltare tante cose diverse fa bene alla mia musica e le mie playlist sono lunghissime, pieni di artisti emergenti dai nomi sconosciuti ai più.

Sento anche una certa distanza dalla scena trap, non sono un trapper. Cerco soprattutto altro perché mi sento altro. Mi ci sono anche trovato, ma a lungo andare la trovo ripetitiva. Oggi, per esempio, devo ascoltarne un brano ogni venti.»

Ugualmente, confessa Mirko in questo nuovo lavoro, anche il rapporto col palco e con i live è andato cambiando, senza più richiedere l’aiuto dell’alcool per riuscire ad affrontarlo: «Il tour oggi mi crea meno difficoltà di quando ho iniziato questa avventura. Sono una persona molto sensibile e nei miei brani mi apro molto, mi metto a nudo, nei lati deboli e forti.

Far sì che quell’emozione venga fuori durante la performance a volte è un peso. Nelle mie canzoni ho detto cose che avevo sotterrato e disotterrato solo con la musica; riportarle fuori sul palco a volte mi pesa. Ma ci sto lavorando.» E i primi risultati sono già on stage.

Questa la tracklist di Ossigeno:

Vuoi Una Mano Solletico Per Un Pugno Di Emozioni Sao Paulo Acqua Calda E Limone Ossigeno

