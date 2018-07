MIMA – Monza Italian Music Awards rinviati al 6 ottobre INFO

[COMUNICATO STAMPA] MIMA – Monza Italian Music Awards, il riconoscimento che premia artisti e professionisti che hanno valorizzato con il loro contributo artistico la musica italiana, viene rinviato al 6 ottobre per problemi tecnici legati all’area, che avrebbe dovuto ospitare l’evento.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data che si terrà il 6 ottobre 2018, in nuova location indoor che sarà svelata in un prossimo comunicato, il 22 luglio, dove saranno annunciati anche gli artisti presenti. Qui i vincitori.

Quattro ore di intrattenimento con i grandi artisti della musica italiana riuniti su un unico palco. A presentare questo imperdibile concerto evento, Red Ronnie e Francesco Facchinetti. Sul palco saliranno anche i ragazzi vincitori dalle selezioni del Contest musicale realizzato in stretta collaborazione con Regione Lombardia.

I biglietti potranno essere acquistati tramite i rivenditori ufficiali Ticketone e Ciaoticket dal 22 luglio.