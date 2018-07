Fasma: fuori il singolo ‘Marylin M’ dall’EP ‘WFK.1’, 3 milioni di views per il video

È disponibile Marylin M, singolo con cui Fasma ha raggiunto 3 milioni di visualizzazioni su Youtube. Prodotto da GG, il brano è contenuto nel nuovo EP WFK.1, da venerdì 5 luglio su Spotify e contenente anche Monnalisa, M. Manson e Lady D.

Finalista al Wind Summer Festival, Fasma è stato uno dei protagonisti della puntata andata in onda lo scorso 9 luglio, in cui ha vinto la gara tra i giovani e ha avuto accesso alla finale.

Ventiduenne romano, piuttosto lontano dai social, Fasma sa mettersi in gioco insieme alla sua crew, i WFK, dando vita a una musica non classificabile in alcun genere. Come un pennello senza regole, la musica diventa strumento per rievocare momenti passati e significativi della propria vita.