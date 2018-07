Carpi Summer Fest, 15 – 19 luglio: da Morandi a Coez e James Blunt, ecco gli ospiti

È in programma da domenica 15 luglio al 19 luglio la terza edizione del Carpi Summer Fest, festival dell’estate emiliana che per cinque serate porta la musica in Piazza dei Martiri a Carpi (Modena). Ogni giorno è dedicato a un artista tra, i big attesi, ci sono Gianni Morandi, Coez, James Blunt ma anche tanta comicità.

Ecco il programma:

15 luglio – Gianni Morandi

16 luglio – James Blunt

17 luglio – Paolo Migone , Anna Maria Barbera e Paolo Cevoli

, e 18 luglio – Coez

19 luglio – Radio Bruno Estate

Carpi Summer Fest è organizzato da International Music and Arts e Quelli del 29, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Carpi. Sono aperte le prevendite dei biglietti per i concerti sui circuiti Ticketone e Vivaticket, per il concerto del 16 luglio sono disponibili anche su Ticketmaster.