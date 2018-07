[COMUNICATO STAMPA] L’estate di Alessandro Borghese Kitchen Sound, l’originale videoenciclopedia di ricette a ritmo di musica dello Chef, ideata e prodotta da Level33 e AB Normal, è a base di Icecream. Questo è il tema della nuove pillole quotidiane della durata di 5 minuti – registrate all’interno di MN LAB – in onda da lunedì 9 luglio all’ora di pranzo su Sky Uno.

Ogni giorno Chef Alessandro Borghese ospita nella sua cucina maestri gelatieri che propongono le loro specialità in abbinamento alle sue ricette.

Il protagonista di queste puntate sarà il gelato gastronomico, il gelato salato che può essere servito e abbinato a pietanze come il gelato burro e alici con carpaccio di carne marinata o il gelato ai formaggi con pere al vino rosso.

In tutte le puntate di Alessandro Borghese Kitchen Sound, inoltre, non manca anche una buona dose di musica: ogni stagione della serie, infatti, è riassunta in un brano musicale composto ad hoc, in chiave rock, soul, funk, blues o rap.

Dopo la pausa estiva Alessandro Borghese Kitchen Sound riprende a settembre con le puntate a tema Rolls: tuttI gli ingredienti possono essere proposti in forma di sfiziose bombette o involtini. Un esercizio di cucina creativa bella da vedere e buona da mangiare: dal Carne Salada Rolls con carciofi, taleggio DOP e olive nere, al Cannellone gratinato con astice, bieta, besciamella e pancetta, al Brisè Roll con risolatte alle more.

L’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound è dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno. Le ricette della settimana sono poi raccolte in un menu completo, in onda il sabato, e disponibile su Sky On Demand, per gli abbonati Sky con decoder connesso a Internet. Una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile anche nella sezione video di Corriere.it, RDS e Mixerplanet.com.