Temptation Island 5: la nuova edizione da lunedì 9 luglio, conduce Filippo Bisciglia

[COMUNICATO STAMPA] È tutto pronto per lasciare la terraferma e farsi trasportare dalle onde sull’isola più calda dell’estate. Da lunedì 9 luglio, in prima serata su Canale 5, arriva Temptation Island, l’unico docu-reality che racconta i rapporti di coppia. Come di consueto, Filippo Bisciglia avrà il delicato compito di raccontare le storie dei protagonisti.

Tra novità e colpi di scena, il programma racconterà il viaggio tra le relazioni di 6 coppie, non sposate e senza figli in comune, che hanno deciso liberamente di mettere alla prova il loro rapporto e avere conferme sulla propria storia d’amore.

A ospitare i protagonisti per 21 giorni uno splendido resort nel cuore della Sardegna. Sbarcate sull’isola le coppie vivranno divise all’interno del villaggio, isolato dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo – tra sport ed escursioni – in compagnia di tredici giovani donne single, dall’altra, le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a tredici uomini single.

Tre settimane da vivere virtualmente liberi dai condizionamenti del loro legame sentimentale, nel tentativo di comprendere la reale profondità dei loro sentimenti e porsi domande sulla propria storia d’amore. Riusciranno a capire qualcosa di più del loro rapporto di coppia?

Complice la vicinanza del gruppo dei single, il clima rilassato e piacevole tra natura incontaminata e lunghe confidenze tra amici, le giornate a Temptation Island saranno, per i protagonisti l’occasione giusta per valutare i limiti e i punti di forza della propria relazione. A sciogliere ogni possibile dubbio sarà il Falò, momento fondamentale per vedere e valutare oggettivamente la propria relazione.

È in questo frangente infatti, che i protagonisti potranno ripercorrere tramite dei filmati stralci della vacanza del loro partner. Vedere la loro interazione con il resto del gruppo o la loro possibile malinconia, creando inevitabilmente riflessioni e reazioni che saranno la parte fondamentale del racconto.

Tra crisi di gelosia, errori di valutazione, conferme dei sentimenti ma anche tanti dubbi le sei coppie vivranno la loro storia a distanza e alla fine si ritroveranno davanti all’ultimo falò per rispondere alla domanda di rito di Filippo: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”.