Laura Pausini a ‘Speciale Per un’Ora d’Amore’ su Radio Subasio domenica 8 luglio

[COMUNICATO STAMPA] Proseguono gli appuntamenti con Speciale Per un’Ora d’Amore, la versione rivista della trasmissione cult di Radio Subasio con ospiti di prestigio. Domenica 8 luglio, dalle 22.00, anche Laura Pausini sarà chiamata a raccontarsi attraverso le canzoni più romantiche, tratte dal proprio repertorio e da quello altrui.

Padrona di casa, come sempre, Roberta Reversi che con l’artista romagnola, in rotazione radiofonica con E.Sta.A.Te, approfondirà temi ad ‘alto tasso di emozione’.

Da anni gli ascoltatori di Radio Subasio si riconoscono e si perdono in Per un’Ora d’Amore, nello Speciale possono continuare a farlo, con la certezza che anche quanti hanno fatto della musica una professione si lasciano catturare da brani d’amore senza tempo, né confini geografici, così da trasformare il mondo interiore in patrimonio comune.

Appuntamento, allora, a domenica prossima con una delle signore della musica italiana, seguitissima ed apprezzatissima nell’ultima intervista pomeridiana che l’ha vista protagonista a Radio Subasio.

Radio Subasio si ascolta in fm dalla Toscana alla Campania, a Milano, in streaming su radiosubasio.it o scaricando l’app ufficiale.