Max Pezzali feat. Ex-Otago: in radio il singolo estivo ‘Un’estate ci salverà’ VIDEO

Pavia incontra Genova. Arriva in radio e digitale Un’estate ci salverà, il singolo estivo di Max Pezzali con la partecipazione della band ligure degli Ex – Otago. Scritto da Pezzali e Maurizio Carucci (Ex-Otago), il pezzo racconta l’attesa dell’estate dopo il grigiore dell’inverno, anche come occasione per mettere alla prova l’amore.

Ad accompagnare il singolo è un videoclip, per la regia di Daniele Martinis, nel quale i protagonisti Max e Maurizio raccontano l’Italia come inviati di un ipotetico telegiornale estivo sempre uguale a se stesso. Come negli anni ’60, gli italiani sulla spiaggia ci vengono mostrati allo stesso modo, solo in uno studio televisivo più moderno.

Un’estate ci salverà è l’inedito estivo contenuto nell’album Le Canzoni alla Radio anticipato all’inizio dell’anno da Duri da Battere, il singolo che ha dato vita al tour con Nek e Francesco Renga. Dal 30 giugno è ripreso, infine, il Max Nek Renga Tour per le ultime date estive in suggestive location italiane.