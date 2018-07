Con Il Pagante ‘Il terrone va di moda’, fuori il nuovo singolo estivo

È in tutte le radio e digital store Il terrone va di moda, nuovo singolo de Il Pagante che rilegge, con ironia e autoironia, il contrasto diventato ormai cliché tra il turista del Nord Italia in vacanza e lo stereotipo di ragazzo meridionale.

Spigliato e con la battuta pronta, finisce per essere sempre il più simpatico e affascinante per le ragazze. La produzione, a cavallo tra dance e sonorità latineggianti, ben si adatta alla stagione estiva.

E il 9 luglio arriva in rete anche il video, girato nelle masserie in Puglia, tra l’entroterra e le spiagge di Gallipoli per catturare scene di quotidianità estiva, fatta di party in spiaggia, gite in barca e pranzi interminabili con parenti e amici.