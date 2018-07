Ermal Meta: in radio dal 6 luglio il singolo ‘Io mi innamoro ancora’

[COMUNICATO STAMPA] Sopra l’amore non c’è, non c’è una scommessa su cui puntare… Sotto le scarpe non c’è, non c’è un’altra storia da calpestare… Che il primo amore non si scordi facilmente è un dato di fatto, ma non è l’unico “primo” al quale rimaniamo legati: chi più chi meno ha un ricordo speciale collegato alla sua prima auto, che normalmente è un catorcio che cammina per affetto, ma è il “veicolo” che ti traina verso la libertà di muoverti come e quando ti pare. E a questa macchina gli voglio bene…

Per non parlare degli undici del sacro gioco del calcio: se il primo amore spesso viene lanciato nell’orbita del “c’eravamo tanto amati”, la squadra del cuore rimane lì per tutta la vita. E alla mia squadra io gli voglio bene, anche se non vince mai io gli voglio bene, come Totti al suo pallone…

E la prima casa? Quattro muri di pochi metri quadrati, ma era lei ed era tutta tua: E alla mia casa io gli voglio bene, anche se non c’è il mare… Una licenza poetica e una lista di ricordi da mettere in tasca, perché il cammino è lungo, la strada è tanta e la dolcezza di un “mi ricordo che…” fa sempre bene.

Il nuovo singolo non poteva aver miglior collocazione se non quella estiva: è denso di colori come ci racconta il video firmato dalla SlimDogs e girato nell’assolata capitale, dove è bello ritrovarsi in un arcobaleno…

Intanto, Ermal Meta è in tour per tutta la stagione estiva, ricordiamo le prossime date live:

10 luglio – Cervere (CN), Anima Festival

(CN), Anima Festival 12 luglio – Reggio Emilia , Lime Space

, Lime Space 13 luglio – Chiusdino (SI), Abbazia di san Galgano

(SI), Abbazia di san Galgano 19 luglio – Molfetta (BA), Banchina San Domenico

(BA), Banchina San Domenico 20 luglio – Caserta , Real Belvedere di San Leucio

, Real Belvedere di San Leucio 22 luglio – Varese , Ippodromo

, Ippodromo 23 luglio – Codroipo (UD), Villa Manin

(UD), Villa Manin 26 luglio – Firenze , Mustart Festival

, Mustart Festival 27 luglio – Todi (PG), Piazza del Popolo

(PG), Piazza del Popolo 28 luglio – Villafranca di Verona (VR), Castello Scaligero

(VR), Castello Scaligero 1 agosto – Recanati (MC), Piazza Giacomo Leopardi

(MC), Piazza Giacomo Leopardi 2 agosto – Castellano (TN), Castelfolk

(TN), Castelfolk 4 agosto – Lecce , Piazza G. Libertini

, Piazza G. Libertini 5 agosto – Paestum (SA), Arena Del Mare

(SA), Arena Del Mare 8 agosto – Marina di Castagneto Carducci (LI), Bolgheri Festival

(LI), Bolgheri Festival 12 agosto – San Giovanni di Sinis – Cabras (OR), Anfiteatro di Tharros

(OR), Anfiteatro di Tharros 13 agosto – Sant’Antioco (CA), Arena Fenicia

(CA), Arena Fenicia 16 agosto – Torrenova (CA), Arena Fenicia

(CA), Arena Fenicia 17 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico

(ME), Teatro Antico 19 agosto – Rossano Calabro (CS), Anfiteatro M. De Rosis

(CS), Anfiteatro M. De Rosis 22 agosto – Alassio (SV), Riviera Music Festival

(SV), Riviera Music Festival 25 agosto – Chieti , Anfiteatro della Civitella

, Anfiteatro della Civitella 26 agosto – San Benedetto del Tronto (AP), Porto Turistico

(AP), Porto Turistico 29 agosto – Treviso , Home Festival

, Home Festival 1 settembre – Langhirano (PR), Piazzale Celso Melli

(PR), Piazzale Celso Melli 7 settembre – Brescia , Piazza Duomo

, Piazza Duomo 4 ottobre – Lugano (CH), Palazzo dei Congressi

I biglietti per i concerti di Ermal Meta (prodotti da Mescal) sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.