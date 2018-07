Jovanotti: la festa per la fine del tour è con ‘Viva la libertà’ ESTRATTO VIDEO

Ha chiuso i battenti a Milano, dove era partito, il tour 2018 di Jovanotti che con 67 date nei palazzetti ha coinvolto oltre 600mila spettatori. Per celebrare la chiusura del Salone delle Feste di Lorenzo Live 2018 arriva in radio, venerdì 6 luglio, il nuovo singolo Viva la libertà, tratto da Oh, vita! prodotto da Rick Rubin per Polydor.

Ultimo pezzo nella scaletta del live, il brano – come dice Jova – “È una canzone volutamente “elementare”, nel senso proprio che è fatta con elementi essenziali. Quando ho scritto Viva la libertà l’ho fatto proprio pensando ai concerti, desideravo che la mia gente uscisse dai palasport con quella parola in testa e una melodia semplicissima da portarsi addosso per un po’”.

Accompagna il singolo il videoclip ufficiale, realizzato da Leandro Manuel Emede per Sugarkane, che è una sorta di scatola magica: un live con elementi fantastici, il massimo della finzione nel massimo della realtà.