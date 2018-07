FIMI 1° semestre 2018: Sfera Ebbasta e Ed Sheeran in vetta, ecco le Top Ten

FIMI ha rilasciato le classifiche degli album e singoli digitali più venduti nel primo semestre 2018 (dal 19 dicembre 2017 al 28 giugno 2018). Partiamo dagli album: in vetta c’è Rockstar di Sfera Ebbasta, che conquista anche ben tre delle prime prime cinque posizioni della chart singoli.

Al secondo posto della Top of the Music semestrale degli album troviamo Fatti sentire di Laura Pausini seguita da Plume di Irama sul terzo gradino del podio. La Top Ten regala una soddisfazione tutta tricolore con nove titoli di artisti italiani: non succedeva dal 2015.

Ecco la Top Ten album (fisico + digitale + streaming audio premium) del 1° semestre 2018:

Rockstar – Sfera Ebbasta Fatti sentire – Laura Pausini Plume – Irama Siamo solo noise – Benji & Fede Divide – Ed Sheeran Davide – Gemitaiz- 20 – Capo Plaza Mowgli Il disco della giungla – tedua Enemy – Noyz Narcos Oh, vita! – Jovanotti

Per quanto riguarda i singoli, invece, il primo posto va a a Perfect di Ed Sheeran che lascia il resto del podio all’urban italiano. Secondo posto per Sfera Ebbasta feat. Quavo con Cupido e in terza posizione Cara Italia di Ghali. Sette brani della Top Ten singoli sono italiani.

Ecco la Top Ten singoli (download + streaming audio premium) del 1° semestre 2018:

Perfect – Ed Sheeran Cupido – Sfera Ebbasta feat. Quavo Cara Italia – Ghali Rockstar – Sfera Ebbasta Sciroppo – Sfera Ebbasta feat. DrefGold Italiana – J-Ax & Fedez X – Nicky Jam & J Balvin Tesla – Capo Plaza feat. Sfera Ebbasta & DrefGold These Days – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen Una vita in vacanza – Lo Stato Sociale

Enemy di Noyz Narcos è il vinile più venduto nel primo semestre del 2018 mentre è Sanremo 2018 ad occupare la prima posizione tra le compilation.