A partire da sabato 7 luglio la serata su VH1 è all’insegna dei film musicali cult del cinema. Il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia (67 del digitale terrestre) presenta la VH1 Movie Night, quattro serate dedicate ad altrettanti film che hanno unito musica e cinema.

Ad aprire la VH1 Movie Night sabato 7 luglio alle 21.10 è The Wall, film di Alan Parker del 1982 con Bob Geldof, Christine Hargreaves, James Laurenson, Eleanor David e Bob Hoskins.

Quindi, sabato 14 luglio va in scena Hair, la trasposizione cinematografica di grande successo della nota commedia musicale messa in scena per la prima volta a Broadway nel 1967.

Sarà invece Across The Universe il film musicale in onda sabato 21 luglio diretto nel 2007 da Julie Taymor e, infine, sabato 28 luglio tocca a Great Balls of Fire! – Vampate di fuoco che concluderà l’appuntamento con la VH1 Movie Night.

Ecco il calendario: