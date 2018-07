I Matia Bazar in radio con il nuovo singolo ‘Questo è il tempo’

[COMUNICATO STAMPA] È intitolata Questo è il tempo la nuova canzone dei Matia Bazar, dal 15 giugno in rotazione radiofonica, e disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in digital download. Il brano arriva dopo il successo di Verso il punto più alto (entrato nella Top20 dei singoli più trasmessi dalle radio), primo capitolo della nuova formazione della band.

Questo è il tempo, che anticipa il nuovo progetto discografico dei Matia Bazar previsto per l’autunno, è un invito a cambiare e ad osare, un incitazione a realizzare i propri sogni, a non fermarsi ai ricordi del passato ma sfidare il destino e dare un senso alla propria vita.

Il brano è stato scritto da Fabio Perversi insieme a Gino De Stefani e dalla giovanissima nuova cantante Luna Dragonieri (che firma il testo), e prodotto da Cosimo Vindice per l’etichetta Farn Music. La canzone è accompagnata da un videoclip con la regia di Vincenzo e Fabio De Martino (già autori per Tiziano Ferro, Laura Pausini e Noemi). I Matia Bazar sono attualmente in tour in Italia. Quest’inverno la band partirà per i live in Canada, Australia, Sudamerica ed Europa dell’Est.