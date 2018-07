Emis Killa: online il videoclip del nuovo singolo ‘Rollercoaster’

È online il video di Rollercoaster (Carosello Records), l’ultimo singolo di Emis Killa diretto da Marc Lucas e Igor Grbesic. Nel video il brano – con i suoi echi latini fa da colonna sonora a notte estiva in cui due anziani rivivono l’intensità e la frenesia di chi scopre l’amore per la prima volta.

“Tutti abbiamo o abbiamo avuto qualcuno a cui siamo legati da un rapporto che non si può catalogare. Una persona speciale a metà tra amicizia e qualcosa in più. Con Rollercoaster ho voluto descrivere questa sensazione. “Alè alè alè”, che fa da slogan a tutto il pezzo, è nato immediatamente durante una session in studio con Don Joe. Come tutte le cose nate dall’empatia è genuina e spero che arrivi a più gente possibile.”

Rollercoaster è attualmente fra i brani i più trasmessi in radio italiane e conta oltre 2,9 milioni di stream su Spotify, rimanendo stabile nella TOP 50.