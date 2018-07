Uscito a maggio con il singolo Pirates Of Caribbean (Sony Music Italy), il giovane pianista rock Davide Locatelli è già diventato un fenomeno virale in rete. Complici i social e le piattaforme digitali, il singolo è accompagnato da un videoclip che in breve ha superato le 650mila views, con condivisioni in tutto il mondo.

Unendo Dubstep e Trap, Locatelli fa volare le dita sulla tastiera con visceralità unendo mondi apparentemente lontani. Lo stile di Davide Locatelli, pianista rock (come ama definirsi), è un condensato di amore per la musica coltivato fin da bambino, nutrito da un’energia che spinge talmente tanto, da far percepire attraverso i tasti il suo stato d’animo.

Il 7 luglio Davide è ospite de La Notte Bianca di Udine in piazza San Giacomo mentre l’8 luglio è atteso alla serata di gala del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione Città di Benevento. Accompagnato da DJ Andry J, porta dal vivo Pirates of Caribbean e saluterà il pubblico con un una serie di brani dance realizzati al piano.