È disponibile il nuovo singolo di Axwell /\ Ingrosso dal titolo Dancing Alone feat. Rømans, cantante e compositore inglese firmato da Roc Nation. Con un occhio alla tradizione e l’altro al futuro della musica elettronica, il brano del duo svedese riempie il vuoto legato alla musica rave trance tipica degli anni 2000.

Dal momento che Axwell /\ Ingrosso hanno inserito la traccia nei loro live, Dancing Alone è subito diventata una delle preferite dai fans che potranno ascoltare il pezzo anche in radio da venerdì 6 luglio.

Il nuovo singolo segue due importanti hit del 2017 di Axwell /\ Ingrosso, More Than You Know (che è stata certificata multiplatino in 16 paesi, oro in quattro paesi, diamante in due) e Dreamer feat. Trevor Guthrie. I due brani si possono trovare nell’album di debutto del duo.

Dal 5 luglio, il duo è in tour in diversi festival europei, inclusi due weekend del Tomorrowland. Le date nord – americane inizieranno a Chicago dove il duo sarà headliner il 31 agosto al North Coast Music Festival.