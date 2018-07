[COMUNICATO STAMPA] È online il video di Valzer (Sugar), il nuovo brano di Junior Cally che ha già superato 500mila stream sulle piattaforme digitali ad una sola settimana dall’uscita. Il videoclip è stato ideato dallo stesso Junior Cally insieme al giovane regista Daniele Barbiero, già vincitore di numerosi premi internazionali con i suoi ultimi cortometraggi.

Il video è stato girato nei luoghi dove Junior Cally è nato e cresciuto, tra il litorale romano e la Capitale, e racconta la notte estiva di quattro amici tra le strade e i luoghi assonnati della provincia.

«L’Italia è felice ascoltando le hit estive? Io no, non mi divertono. Guardo più a fondo e penso a tutti quelli dimenticati, a chi non può permettersi una cena fuori o un aperitivo in spiaggia, ma sorride lo stesso e va avanti senza abbassare la testa! Non mi divertono le hit estive e non mi divertono quelli che pensano che per divertirsi servano i soldi. A me bastano un paio di birre, il mare, un pedalò, gli amici e i problemi diventano per un po’ un ricordo lontano».