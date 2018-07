Festival Show 2018: Padova 8 luglio, tutti gli ospiti della serata

Domenica 8 luglio 2018, a Padova, in Prato della Valle, Bianca Guaccero presenterà la prima tappa del Festival Show 2018, kermesse musicale organizzata dalle due radio più popolari del triveneto: Radio Birikina e Radio Bella & Monella. La kermesse è anche un appuntamento rinnovato con la solidarietà, in quanto ogni anno viene promossa una notevole campagna di sensibilizzazione a favore della Città della Speranza. Grazie alla generosità del pubblico, Festival show in questi anni ha raccolto oltre 616.000 euro.

Gli ospiti sul palco della tappa che si svolgerà a Padova saranno: Ermal Meta, Fabrizio Moro, Annalisa, Shade, Bianca Atzei, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Timothy Cavicchini, Mr. Rain e Vegas Jones. Sarà presente anche un ospite straordinario: la stella del cinema Maria Grazia Cucinotta, che quest’anno è la madrina d’eccezione della kermesse.

Come per tutte le date del Festival Show l’ingresso al concerto è gratuito. Rinnovata la partnership con Real Time che per il terzo anno consecutivo, seguirà l’evento come media partner e confezionerà tre speciali con il meglio del Festival Show 2018, in onda durante l’estate.