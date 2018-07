Cardi B regina del rap: prima rapper due volte prima nella chart singoli USA

Cardi B si laurea regina del rap. L’artista del Bronx, infatti, è in costante ascesa e non c’è classifica che tenga. In particolare, l’ultimo record raggiunto è la posizione n.1 nella classifica singoli americana con I Like It, feat. Bad Bunny e J Balvin, che l’ha resa la prima e unica artista donna rapper con due singoli nella posizione più alta della classifica. Il precedente è stato Bodak Yellow (Money Moves).

Inoltre, Cardi B è anche la prima donna da 10 anni a piazzare due singoli al n. 1 in Hot 100 tratti da un album di debutto, Invasion of Privacy che in poche ore dalla pubblicazione ha raggiunto la certificazione ORO per le vendite in America.

Spogliarellista, rapper, attrice, Cardi B ha numeri da record anche sui social, dove grazie ai suoi video e alle sue foto conta più di 20 milioni di followers solo su Instagram.