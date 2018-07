Antonello Venditti: il 21 dicembre ‘Sotto il segno dei pesci’ a Roma INFO BIGLIETTI

Non solo Verona. Dopo il sold out all’Arena di Verona nell’appuntamento previsto il 23 settembre, Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti arriva anche a Roma. Il 21 dicembre, infatti, il musicista porterà per la prima volta live l’intero album, oltre ai suoi più grandi successi, al PalaLottomatica, a 40 anni dall’uscita del disco.

«È stata la mia svolta musicale, poetica. – dice Antonello Venditti – Suonare a 40 anni di distanza l’album per intero, cosa che non ho mai fatto, ha un significato speciale per me. Per l’occasione ho chiamato anche i musicisti di allora. Lo inserirò al centro di 45 anni di canzoni.»

Sotto il segno dei pesci nacque in un un momento storico durissimo, il culmine delle BR e poche luci in fondo al tunnel. Una “manciata di canzoni” di Antonello, uscite l’8 marzo 1978, anno di tensioni fortissime e in cui la speranza, la voglia di cambiamento erano enormi in un’Italia che di lì a pochissimi giorni sarebbe stata sconvolta dal rapimento di Aldo Moro.

Le prevendite per il concerto del 21 dicembre al PalaLottomatica di Roma, prodotto e organizzato da F&P Group, saranno disponibili su www.ticketone.it dalle ore 11.00 di lunedì 2 luglio e dalle ore 11.00 di lunedì 9 luglio nei punti vendita abituali.