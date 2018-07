Festival di Villa Arconati: il calendario dei live 2018, da Graham Nash ai Baustelle

Dal XVII secolo, Villa Arconati a Bollate ha accolto entro le sua mura eventi d’arte e delizie per intrattenere i propri illustri ospiti, dai Duchi di Milano a all’Arcivescovo Federico Borromeo. Oggi come ieri l’impegno si rinnova e il Festival estivo è fra le proposte in calendario da tre decenni per continuare a valorizzare stanze e giardini della residenza.

Promosso da Fondazione Augusto Rancilio, torna così l’appuntamento con i concerti della stagione più calda che festeggiano in questo 2018 i loro primi 30 anni. Il Festival di Villa Arconati-FAR si propone di coinvolgere il pubblico in modi sempre nuovi ed appassionanti, così da animare la piccola Versailles con la migliore musica internazionale.

Ecco il calendario dei live 2018:

1 luglio – MARIO PANZERI E LA SUA EPOCA / Un omaggio in jazz. Concerto gratuito – Bollate, Cantun Sciatin

5 luglio – GRAHAM NASH / An Intimate Evening of Songs and Stories € 40 – 35 – 30

6 luglio – SILENT DISCO / La grande festa silenziosa nei giardini € 10

11 luglio – NOA & BAND / Love Medicine € 30-25

16 luglio – CHICK COREA AKOUSTIC BAND / con John Patitucci & Dave Weckl € 47 – 42 – 37

18 luglio – GOGOL BORDELLO / € 25

20 luglio – BAUSTELLE / L'amore e la violenza vol.2 € 25

23 luglio – MELODY GARDOT / € 30

TUTTI I CONCERTI HANNO INIZIO ALLE ORE 21.00 (La serata Silent Disco inizia alle ore 21.30)