[COMUNICATO STAMPA] Briga è il protagonista della nuova puntata di Gulp Music. Appuntamento sabato 30 giugno alle ore 13.40 (e in replica sempre sabato alle ore 18 e il martedì alle ore 16), con la conduzione di Celeste Savino.

L’artista, molto seguito dai giovanissimi, presenta il nuovo album Che cosa ci siamo fatti e risponderà alle domande dei fans arrivate per lui attraverso i social network del canale.

Inoltre, saranno proposti i nuovi video di Shawn Mendes, Biondo, Neill Horan & Maren Morris e Takagy & Ketra feat. Giusy Ferreri. Nello spazio “live” filmato dagli ascoltatori c’è Annalisa.

La musica su Rai Gulp è anche con Top Music, il programma delle classifiche dei singoli e degli album, condotto da Federica Carta e in onda la domenica, alle ore 14.05 e in replica la domenica alle ore 17.55 e il lunedì alle ore 16. I telespettatori possono interagire con il programma via Twitter, Facebook e Instagram. Tutte le puntate possono essere riviste sul sito www.raigulp.rai.it e su www.raiplay.it