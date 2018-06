Copyright e direttiva Ue, il lavoro intellettuale va riconosciuto

Groove It si dichiara favorevole alla nuova direttiva sul Mercato Unico Digitale. In quest’epoca mediatica è giusto che in Italia si possa continuare a creare Musica conservando i propri diritti. L’Europa sta procedendo alla riforma del copyright per permettere a chi fa un lavoro intellettuale che venisse veicolato anche via Internet di essere retribuito. La norma più importante riguarda tutti gli autori, in primo luogo gli associati alla SIAE; in particolare all’art. 13, che prevede che le piattaforme di condivisione di contenuti web debbano concludere licenze per i contenuti che pubblicano. Si impone a piattaforme come YouTube o Instagram e a i maghi della tecnologia che le guidano, di installare filtri che permettano di individuare contenuti protetti da copyright. Si fissa cioè il principio che un lavoro intellettuale non perché semplice prodotto della mente, della creatività, che si tratti di uno spettacolo teatrale di una canzone o di un racconto, possa essere tranquillamente scambiato on line senza che al lavoratore venga corrisposto il minimo compenso.

Caro Autore, è importante che tu, come artista, insieme a tutti gli associati alla SIAE, sia correttamente informato sulla posta in gioco: finora, grazie a norme di favore, le piattaforme OTT hanno tratto vantaggio da un “trasferimento di valore” a danno degli autori e degli altri titolari dei diritti. Questo “Value Gap” ha generato effetti fortemente negativi sui compensi che ricevi per i diritti che hai affidato alla SIAE. La proposta di direttiva sul Mercato Unico Digitale che sarà votata dal Parlamento europeo è la più significativa iniziativa di modernizzazione del diritto d’autore dal 2001.

La tua voce e quella degli altri 80.000 associati è indispensabile per contrastare il fuoco di sbarramento mediatico di chi vuole ancora una volta lasciare indifeso il diritto d’autore di fronte ai giganti del web. Bisogna ricordare a tutti che il Diritto D’Autore è uno strumento indispensabile a favore della libertà di espressione e della diversità culturale ed è il salario di coloro che lavorano per creare cultura e intrattenimento. Il voto nella prossima seduta Plenaria del Parlamento è decisivo per la difesa dei diritti e il bilanciamento nei confronti dei giganti del web.

Noi come Editori e produttori fonografici, crediamo che sia importante custodire e valorizzare l’inestimabile patrimonio che abbiamo ereditato dal passato, senza però rimanere prigionieri di uno sguardo rivolto all’indietro. Per saperne di più sulla direttiva Europea

#iostocongrooveit