[COMUNICATO STAMPA] Torna per l’ottava edizione il Reload Sound Festival, una delle manifestazioni più seguite del panorama musicale estivo piemontese, che si terrà dall’11 al 15 luglio al Parco Eunice Kennedy Shriver di Biella, come sempre ad ingresso gratuito. La line up di questi 5 giorni di festival spazia tra i più diversi generi, dal rock al rap, dal metal al cantautorato fino al jazz, per un’esperienza musicale a 360 gradi.

Quest’anno Reload inaugura una collaborazione con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto per dare vita domenica 15 ad una performance unica: una parata che partirà da Cittadellarte per raggiungere il festival dove verrà creata una catena umana che formerà un grande Terzo Paradiso, il simbolo creato da Michelangelo Pistoletto e diffuso in tutto il mondo.

Oltre ai concerti e dj set sui due palchi – quello principale, il Bon Prix Stage, ed il Red Bull Music Tour Bus – ci sarà un’area cibo con food truck. Ecco il programma completo della kermesse:

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO Red Bull Music Tour Bus, Dj set, Bon Prix Stage, Rezophonic, Lacuna Coil

GIOVEDÌ 12 LUGLIO Red Bull Music Tour Bus, Swoosh from Live IT, Dj Set, Bon Prix Stage, Manzoni/Beccaro,

Rohey

VENERDÌ 13 LUGLIO Red Bull Music Tour Bus, Il Solito Dandy, Galup from Live IT, Bon Prix Stage, Deaf Kaki Chumpy, Ghemon , Mononome

SABATO 14 LUGLIO Red Bull Music Tour Bus, Dj Set, Arezzo Wave premio KeepOn, Tymbro from Live IT, Bon Prix Stage, tba, Electric Ballroom, Bud Spencer Blues Explosion , Dj Set

DOMENICA 15 LUGLIO Red Bull Music Tour Bus, I cieli di Turner from MUSICA DA BERE, Joe from Live IT, Bon Prix Stage, Puppi, Bianco, Diodato

RELOAD SOUND FESTIVAL

11-15 LUGLIO

Parco Eunice Kennedy Shriver (ex Campo Volo Aquiloni)

Corso Guido Alberto Rivetti – Biella

INGRESSO GRATUITO