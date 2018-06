Gorillaz: il nuovo album è ‘The Now Now’, speciale su Sky Uno e live italiano

È uscito venerdì 29 giugno il nuovo album dei Gorillaz, dal titolo The Now Now (Parlophone/ Warner Music), prodotto dagli stessi Gorillaz, con James Ford e Remi Kabaka,e registrato allo Studio 13 di Londra. La band virtuale ha deciso per questo progetto di non coinvolgere guest star (se escludiamo George Benson e Snoop Dogg) per una volontà ben precisa.

Si ricompone così il nucleo creativo delle origini con la voce del tenero sognatore dai capelli blu, la chitarra dell’insolente giapponesina, la batteria del filosofo di Brooklyn e il basso di questo lavoro affidato all’attacca briga della Gangreen Gang ACE.

La band è attesa in tour quest’estate nei principali festival europei e, per la prima volta anche in Italia, per un’unica data al Lucca Summer Festival il 12 luglio. Il 14 luglio, invece, i Gorillaz sono i protagonisti dello speciale Uno in musica in cui Damon Albarn, cofondatore, assieme al disegnatore Jamie Hewlett, racconta come è nata l’idea del nuovo disco.

“Dobbiamo affrontare la realtà, pensiamo che la democrazia sia ancora una cosa buona? Può rendere veramente il mondo un posto migliore? O sta creando molta confusione e rivelando quanto diversi siamo l’uno dall’altro?”: appuntamento sabato 14 luglio, alle 15.30, su Sky Uno.

The Now Now è disponibile in CD, LP e download, oltre ad una speciale edizione da collezionisti in cofanetto da doppio LP deluxe. Ecco la tracklist: