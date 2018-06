Si intitola High As Hope il nuovo album di Florence + the Machine, disponibile nei negozi tradizionali e in digitale dal 29 giugno su etichetta Virgin EMI. Anticipato da Sky Full Of Song, Hunger e Big God, il disco nasce fuori Londra per prendere poi forma tra Los Angeles e New York.

“C’è molto amore in questo disco, anche solitudine, ma più amore”: racconta Florence di questo quarto album in cui sviscera la propria adolescenza tra famiglia, arte e relazioni umane. Questa la tracklist di High As Hope:

June Hunger South London Forever Big God Sky Full of Song Grace Patricia 100 Years The End of Love No Choir

Florence + The Machine: live in Italia

Florence + The Machine torna dal vivo in Italia per due date uniche (Live Nation), il 17 marzo 2019 all’Unipol Arena di Bologna e il 18 marzo 2019 al Pala Alpitour di Torino. I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 11:00 di martedì 3 luglio, quindi sono disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di giovedì 5 luglio

Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I biglietti saranno nominativi per ordine d’acquisto. Il nome intestatario dell’ordine, fornito in fase di registrazione sul sito, verrà riportato sui biglietti acquistati. L’intestatario dell’ordine dovrà presentarsi ai cancelli con il biglietto ed il proprio documento d’identità valido (no fotocopie).

In caso di acquisto multiplo tutti i biglietti riporteranno il nominativo dell’intestatario dell’ordine, il quale dovrà presentarsi ai cancelli insieme alle altre persone destinatarie dei biglietti riportanti il suo nome ed essere uno dei partecipanti all’evento.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.