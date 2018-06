È disponibile in digitale Scorpion (Young Money/ Cash Money), il nuovo album in studio di Drake prodotto da Noah “40” Shebib e Oliver El-Khatib. Il progetto si divide in due parti (A Side / B Side) a raccontare la doppia anima musicale di Drake per un totale di 25 canzoni che vedono anche collaborazioni con Jay-Z, Static Major & Ty Dolla Sign e un sorprendente duetto con il re del pop Michael Jackson.

Questa la tracklist completa:

A SIDE

Survival Nonstop Elevate Emotionless God’s Plan I’m Upset 8 Out Of 10 Mob Ties Can’t Take A Joke Sandra’s Rose Talk Up (ft.Jay-Z) Is There More

B SIDE