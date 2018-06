[COMUNICATO STAMPA] Cantautore e pianista ispirato e magnetico, Tom Odell ha finalmente annunciato i dettagli del suo prossimo album, il terzo della sua carriera: Jubilee Road che uscirà il 12 ottobre per Columbia Records. Come anticipazione del suo nuovo lavoro Odell ha pubblicato il brano If You Wanna Love Somebody, presentato in anteprima al The Graham Norton Show su BBC1.

Sabato 17 novembre, inoltre, Tom Odell terrà la sua unica data italiana al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI), i biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone, Vivaticket e Mailticket dalle 9 di venerdì 6 luglio.

Jubilee Road racconta storie di vita vera vissute da Tom e segna un altro passo molto importante nella sua carriera perché il talentuoso cantautore non solo ha scritto le musiche e i testi dei dieci brani ma li ha anche prodotti.

Riguardo Jubilee Road, Tom Odell ha dichiarato: «Ho scritto questo album in una tranquilla stradina con le casette basse di Londra e i testi sono stati ispirati proprio dai racconti di vita degli amici che ho conosciuto lì. Ho registrato la maggior parte dei pezzi proprio dal salotto di casa e se mi concentro posso ancora sentire il suono della tv provenire attraverso il muro della casa del vecchietto di fianco, oppure le grida dei ragazzini che giocano a calcio nella strada di sotto o il rumore dei passi della mia fidanzata sul pavimento di legno.

Non vivo più lì ora, la mia vita è cambiata parecchio ma ricorderò sempre quel periodo con affetto e spero che chi ascolterà il mio album lo apprezzerà tanto quanto ho adorato io lavorarci».

Questa la tracklist di Jubilee Road: