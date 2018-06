Elio e le Storie Tese al Collisioni Festival di Barolo: ecco tutti gli ospiti

Annunciato come ultimo show del gruppo (ma la storia ci insegna che non si può mai davvero mettere la mano sul fuoco), venerdì 29 giugno va in scena l’ultimo concerto di Elio e le Storie Tese attesi al Collisioni Festival di Barolo (Cuneo).

La serata, che inaugura la rassegna musicale, vede in cartellone anche numerosi ospiti per celebrare insieme una festa d’addio.

I nomi sono dei più variegati: da Piero Pelù a Cristina D’Avena, da Maccio Capatonda a Filippo Graziani, dai The Kolors ai Neri Per Caso, gli Street Clerks, Geppi Cucciari e Skardy fino all’ultimo annunciato Fabio Rovazzi.

Venerdì 29 giugno alle ore 21.00 la band porterà dal vivo tutti i grandi brani che ne hanno segnato la storia. Quindi, sabato 30 giugno Elio e le Storie Tese sono invitati sul palco centrale di Letteratura del Festival per un’ultima chiacchierata (c/o Piazza Verde – ore 11.30 – modera Luca De Gennaro).