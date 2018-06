Benji & Fede ospiti dello show conclusivo del Milano Pride sabato 30 giugno

Accogliendo il motto #CiviliMaNonAbbastanza, Benji & Fede sostengono il Milano Pride 2018, annunciando la propria presenza allo show finale sabato 30 giugno. Il duo fenomeno, infatti, è atteso sul palco in Porta Venezia dove porterà dal vivo alcune hit tra cui il singolo estivo Moscow Mule che sta conquistando il web.

“È davvero con orgoglio che diamo appuntamento a tutti voi sabato 30 giugno al Milano Pride in Porta Venezia. – hanno scritto i ragazzi sui propri social – Saremo su quel palco per ricordare a tutti che l’amore è amore e, come la musica, deve solo unire.

La strada per la parità dei diritti è lunga e c’è ancora molto da fare per raggiungere la piena eguaglianza, ma saremo lì in piazza tutti insieme per dire che noi vogliamo e crediamo in un futuro così #MilanoPride #pride #pridemonth #CiviliMaNonAbbastanza”

In attesa del tour estivo, al via il 7 luglio (qui le date), Benji & Fede sono ospiti domenica 1 luglio al Collisioni Festival, la manifestazione musicale che si svolge a Barolo.