[COMUNICATO STAMPA] Sony Music Entertainment – divisione Legacy Recordings e gli eredi di Prince Rogers Nelson hanno firmato un accordo di distribuzione in esclusiva per 35 titoli di catalogo pubblicati dal 1978 al 2015.

Il catalogo sarà distribuito da Legacy Recordings con diritti mondiali: 19 album precedentemente pubblicati tra il 1995 e il 2010 saranno subito disponibili. L’elenco dei titoli comprende The Gold Experience (1995), Emancipation (1996), Rave Un2 The Joy Fantastic (1999), The Rainbow Children (2001) e3121 (2006), oltre a titoli originariamente distribuiti da Sony, tra cuiMusicology (2004) ePlanet Earth (2007).

Inoltre, l’accordo include anche i diritti su materiali precedentemente pubblicati e registrati dopo il 1995, tra cui singoli, b-sides, remix, brani non inseriti negli album, registrazioni dal vivo e video musicali.

A partire dal 2021, i diritti di distribuzione solo per gli USA verranno ampliati ad altri 12 album del catalogo di Prince, ossia gli album iconici registrati dall’artista negli anni 1978-1996. Verranno quindi ripubblicati i grandi successi Prince (1979), Dirty Mind (1980), Controversy (1981), 1999 (1982), Around The World In A Day (1985), Sign ‘O’ The Times (1987), Lovesexy (1988), Diamonds and Pearls (1991) e [Love Symbol] (1992), nonché i singoli 1999, Little Red Corvette, I Wanna Be Your Lover, Raspberry Beret e altro ancora.

«Un grande artista e visionario, Prince ha cambiato il mondo con la sua musica portando amore, gioia ed ispirando milioni di persone – ha detto Richard Story, President, SME Commercial Music Group – Sony Music è onorata di avere un ruolo fondamentale nel mantener viva la musica di Prince rendendola disponibile sia alle vecchie generazioni che ai futuri fan.»

«L’entusiasmo del team Sony e la profonda conoscenza della musica di Prince ne fanno il nostro partner ideale per la distribuzione di questi iconici album – ha dichiarato il consulente della Prince Estate, Troy Carter – Non vediamo l’ora di lavorare con gli eredi e la Sony per dare ai fan quello che stavano aspettando? Ossia la più grande musica di Prince.»