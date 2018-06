È disponibile in radio e digitale Interno notte, nuovo singolo di Sergio Noya dall’album ‘Stelle & Popcorn’ (Yorpikus / Pirames International) che vede la produzione di Annachiara Zincone. Una scrittura che prende corpo per immagini partendo da vita vissuta, alternando ottimismo e disillusione, caratterizza l’intero lavoro tra cantautorato e tradizione.

Così Sergio Noya introduce il primo singolo estratto Interno notte: «Questa canzone, come del resto quasi tutto l’album, nasce all’interno di un bagno per ovvi motivi di acustica ma, soprattutto, per non svegliare mio figlio (“ho capito che la notte inizia quando un figlio va a dormire”).

In questa canzone è venuto fuori tutto il disagio di un ragazzo quarantenne che ha preso coscienza di esser diventato adulto, con tutte le emozioni che questo comporta. Anche la vita matrimoniale non riesce a sottrarsi a questo scanner (“noi fili sospesi per panni mai stesi”).»

E la paternità è un nodo cruciale della poetica e della vita del cantautore, che diventa adulto e si scopre uomo con tutte le criticità del caso. Di seguito la tracklist di Stelle & Popcorn, che viene presentato dal vivo per la prima volta mercoledì 27 giugno al Lian Club di Roma