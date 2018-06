Negramaro: sei stadi in un unico tour, è record per una band italiana

Negramaro da record: il gruppo italiano segna, infatti, nel proprio palmarès di successi un nuovo risultato con il tour 2018. Impegnati negli stadi italiani da Lignano a Milano, e poi Roma, Pescara, Messina e infine Lecce, Giuliano Sangiorgi e compagni festeggiano oltre 155.000 biglietti strappati e si laureano prima band italiana a realizzare sei date in un unico tour negli stadi. Primato che fa entrare i Negramaro di diritto nel guinness della musica italiana.

Amore Che Torni Tour Stadi 2018 (qui le date) porta on stage uno show di due ore e mezza tra successi del passato e nuovi brani con alcune chicche, come il ‘duetto virtuale’ con Dolores O’Riordan in Senza Fiato.

A ospitare la festa dei salentini è un palco firmato da Giò Forma che ha curato anche la direzione artistica dello spettacolo. Al centro, il tema del volo degli uccelli e il mare declinati attraverso led, elementi mobili, proiezioni e laser mapping. Fiamme, bolle e un sistema wi-fi che fa muovere le pedane completano un allestimento tutto da vivere.