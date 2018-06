Matteo Markus Bok: fuori il singolo ‘El ritmo (AHI AHI AHI)’ VIDEOCLIP

Si intitola El Ritmo (AHI AHI AHI) il nuovo singolo di Matteo Markus Bok, già disponibile in tutti gli store digitali. Scritta a quattro mani con il produttore Riccardo Sciré, il pezzo è un brano pop-latin in cui la lingua inglese si alterna a quella spagnola portando l’ascoltatore a viaggiare con il cuore e con la mente.

«Con questa canzone il suo testo e la sua musica, – racconta Matteo – ho voluto trasmettere gioia ai miei coetanei invitandoli a seguire il ritmo della vita, impegnandosi con ottimismo… solo così potranno realizzare i loro sogni!» Ad accompagnare il singolo è il videoclip ufficiale, per la regia di Luca Tartaglia, che in sole 48h ha superato 100mila visualizzazioni.

Cantata per la prima volta sul palco del Nickelodeon SlimeFest 2018, il 9 giugno a Mirabilandia, El Ritmo (AHI AHI AHI) ha già varcato i confinati nazionali per approdare in Germania: il 23 e 24 giugno Matteo si è esibito al You Summer Festival di Berlino presentando “El Ritmo” in anteprima internazionale.

In estate, poi, Matteo trascorrerà le vacanze con i suoi fan ai Team World Summer Camp nell’ambito del Gazzetta Summer Camp a Canazei e Lignano Sabbiadoro.