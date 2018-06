Laura Pausini a Cuba con Gente de Zona: 250mila persone accorse al live FOTO

Erano 250mila le persone accorse in quel di Cuba per assistere al concerto di Gente de Zona che ha portato sul palco della Ciudad Deportiva, per la prima volta, anche Laura Pausini. Ospite speciale, la cantante italiana ha cantato La Soledad (versione spagnola de La Solitudine) e insieme al duo Nadie ha dicho versione remix.

«Il mio sogno, in questi 25 anni di carriera, era semplicemente quello di poter cantare per i miei fan a Cuba, uno dei pochi paesi al mondo che non avevo mai visitato. Per un cantante, il modo migliore per dire GRAZIE al proprio pubblico è cantare dal vivo, guardare i volti, cantare insieme le canzoni. Tutto questo è stato possibile grazie ai miei amici Randy e Alexander di Gente de Zona e la nostra canzone Nadie ha dicho. Non dimenticherò mai questa giornata pazza e bellissima fatta in 24 ore senza dormire, ma con il cuore pieno d’amore. La musica unisce, la amo.» – ha scritto Laura sul suo Instagram dopo essere scesa dal palco.

«Sin da quando ero bambina è sempre stato un mio sogno suonare a Cuba, sono felicissima di poterlo realizzare grazie all’invito dei miei amici Gente de Zona. – ha confessato Laura Pausini alla vigilia del concerto.

Quando ho iniziato la mia carriera, le prime lettere dei fan latini provenivano proprio da Cuba e da quel momento il mio desiderio di raggiungerli e cantare per loro è diventato qualcosa che sapevo di dover realizzare. Non riesco a immaginare il momento, sono davvero emozionata!»