Emma Muscat: dopo Amici, dal 6 luglio il primo album ‘Moments’ TRACKLIST

Dopo l’avventura nella classe di Amici 17, per Emma Muscat è tempo di album. Esce, infatti, venerdì 6 luglio il primo progetto discografico della giovane cantante dal titolo Moments (Warner Music, pre-order dal 29 giugno), con sei brani inediti dal sound internazionale.

A seguire, Emma incontrerà i fan in una serie di store nelle principali città italiane (date in arrivo). Intanto, mercoledì 27 giugno Emma è sul palco di Malta per l’edizione 2018 di Isle of MTV Malta, per il concerto di apertura della Malta Music Week.

Di seguito la tracklist di Moments:

I Need Somebody Moments Without You Dead Man Walking Fake Bitches Alone

Chi è Emma Muscat

Emma, maltese di 18 anni, ha cominciato a cantare da bambina e oggi si esibisce regolarmente nel suo Paese così come in Inghilterra e in Italia. Proprio il palco, infatti, è l’habitat naturale della Muscat, perfezionista convinta e autocritica che sa imprimere una chiave di lettura personale a ogni brano che interpreta.