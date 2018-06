Isle of MTV Malta 2018: dal 27 giugno al 1° luglio la settimana della musica, i live

Si svolge dal 27 giugno al 1° luglio 2018 la Malta Music Week di Isle of MTV, settimana musicale organizzata da MTV in collaborazione con Malta Tourism Authority, tra eventi, feste e concerti. Ad aprire la settimana è Isle of Mtv Malta, il più grande evento musicale gratuito dell’estate europea, nella cornice di Il-Fosos Square mercoledì 27 giugno.

Attesi sul palco, Jason Derulo, Hailee Steinfeld e Sigala con ospiti speciali Paloma Faith, Ella Eyre, Dimitri Vegas e Like Mike. Per chi non ha la fortuna di assistere in loco, l’evento viene trasmesso in diretta a partire dalle 22.00 del 27 giugno su MTV (in esclusiva su Sky canale 130) e un ulteriore speciale è in programma il 1° agosto alle 21.00.

Ecco gli eventi musicali live più caldi della Malta Music Week 2018:

Mercoledì 27 giugno (Il-Fosos Square, h 15:00 – 23:30) – Isle of MTV Malta Concert

Mercoledì 27 giugno (Club Uno, h 23:30 – 04:00) – After Party ufficiale con Dimitri Vegas e Like Mike insieme ai DJ di Club MTV Rewire e Varski

Giovedì 28 giugno (Club Aria, h 23:00 – 04:00) – Pacha on Tour feat. Sigala

Venerdì 29 giugno (Club Gianpula, h 23:00 – 04:00) – Club MTV per G7 Fridays con Red Foo, i DJ del Club MTV Rewire e Varski.

Sabato 30 giugno (MedAsia Playa, h 14:00 – 01:00) – Pool Party "The Grind"

Domenica 1° luglio (Café Del Mar, h 18:00) – Sunset Party con Jax Jones

L’hashtag ufficiale per commentare sui sociale è #IsleofMTV.