Mario Biondi: nuove date live per il tour 2018, il calendario aggiornato

Si arricchisce di nuovi appuntamenti il tour 2018 di Mario Biondi che porterà l’artista sui palchi d’Italia e d’Europa a partire dalla stagione estiva per proseguire fino alla fine dell’anno. A pochi giorni dal concerto all’Indigo at The O2, si aggiungono, infatti, nuove date al Mario Biondi Tour 2018 (F&P Group); ecco il calendario aggiornato:

16 giugno – Palmanova (UD)

(UD) 18 luglio – Tortona , Piazza Allende

, Piazza Allende 21 luglio – Perugia , Umbria Jazz (con l’Hypnotic Brass Ensemble e Nik West)

, Umbria Jazz (con l’Hypnotic Brass Ensemble e Nik West) 24 novembre – Locarno , Palazzetto Fevi

, Palazzetto Fevi 26 novembre – Bari , Teatro Petruzzelli

(Primo Evento Straordinario della 77ª Stagione della Camerata Musicale Barese)

, Teatro Petruzzelli (Primo Evento Straordinario della 77ª Stagione della Camerata Musicale Barese) 3 dicembre – Napoli , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo 5 dicembre – Milano , Teatro degli Arcimboldi

, Teatro degli Arcimboldi 8 dicembre – Sanremo , Teatro Ariston di Sanremo

, Teatro Ariston di Sanremo 10 dicembre – Varese , Teatro Openjobmetis

, Teatro Openjobmetis 12 dicembre – Torino , Teatro Colosseo

, Teatro Colosseo 13 dicembre – Firenze , Obihall

, Obihall 15 dicembre – Parma , Teatro Regio

, Teatro Regio 19 dicembre – Padova , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 22 dicembre – Bologna , Europa Auditorium

, Europa Auditorium 27 dicembre – Roma, Auditorium Parco della Musica / Sala Santa Cecilia

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.